Нардепы обратились в СБУ относительно попытки создания "диппредставительства ДНР" в Чехии

Об этом народный депутат из фракции «Блок Петра Порошенко», Председатель подкомитета по вопросам безопасности государственных информационных систем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз сообщила у себя на странице в Facebook.

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«Совместно с коллегами Анной Гопко и Светланой Залищук обратились к Председателю Службы безопасности Украины Василию Сергеевичу Грицаку. Просим провести проверку фактов и при условии подтверждения возбудить уголовное дело и объявить в международный розыск », — рассказала Фриз.

В обращении отмечается, что к народным депутатам поступила информация о попытке создания дипломатического представительства так называемой самопровозглашенной Донецкой Народной республики в Чешской Республике Нелли Лесковой (лидера движения в Моравско-Силезском крае, которая осенью прошлого года баллотировалась на пост мэра Остравы по первому номеру в списке LEV21 — партии бывшего премьер-министра Иржи Пароубека), которая заявила о занятии ею должности почетного консула в этой стране.

«Так называемое дипломатическое представительство зарегистрировано в виде союза с расположением в городе Острава (Чехия). Кроме того … деятельность Лесковой на территории Чехии … имеет признаки наемничества, создания незаконных вооруженных формирований на территории этого государства, что подтверждается в материале группы Информ Напалм », — говорится в обращении депутатов.

Парламентарии просят СБУ изучить ситуацию на наличие признаков уголовного преступления Нелли Лесковой, в частности ч.1 чт.258-3 «Создание террористической группы или террористической организации, а также ст.190 « Мошенничество ».

«В случае установления юридических оснований, возбудить уголовное дело и объявить Нелли Лескову в международный розыск», — говорится в депутатском обращении.