МИД Чехии: в Остраве зарегистрирован лишь союз "ДНР", боевики не могут иметь диппредставительство

Об этом говорится в сообщении посольства Чешской Республики в Украине со ссылкой на позицию МИД Чехии о создании союза «ДНР» в Остраве.

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"Самопровозглашенная «Донецкая народная республика» не может иметь аккредитованное дипломатическое представительство в Чешской Республике, поскольку Чешская Республика не признает ее существование, она не является субъектом международного права, и Чешская Республика не имеет с ней дипломатических отношений. Поэтому Чешская Республика не может ни принимать, ни регистрировать их дипломатических представителей", - отмечается в сообщении.

В то же время чешские дипломаты объяснили, что в городе Острава зарегистрирован только союз «ДНР» («Представительский центр «ДНР», записано союз»), который нельзя считать дипломатическим представительством государства.

Чешские дипломаты заверили, что МИД Чехии с этим центром не имеет и не будет иметь никаких отношений.

Также в посольстве отметили, что на должность почетного консула страна всегда должна просить согласие у принимающей страны.

«Если Чешская Республика не признает определенное государство, то вполне логично, что МИД не может предоставить свое согласие для деятельности почетного консула на своей территории, и этого не произошло в данном случае", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в вопросе, который "касается выступления Нелли Лисковой в качестве почетного консула данного государства, Министерство иностранных дел проверяет эту ситуацию. Если будет подтверждено, что она использует этот титул для своей популяризации, МИД обратится через официальные каналы, чтобы она немедленно прекратила использовать такое определение".