Горсовет Симферополя хочет оставаться "территорией без НАТО"

Депутаты Симферопольского городского совета не удовлетворили протест прокуратуры на решение об объявлении города «территорией без воинских формирований НАТО».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил сотрудник пресс-центра горсовета Симферополя.

Протест прокуратуры не был удовлетворен сегодня на сессии.

Вместе с тем депутаты горсовета согласились с предложением симферопольской прокуратуры принять участие в заседании суда по этому вопросу и делегировали туда троих депутатов. Судебное заседание запланировано на октябрь. На суде депутаты планируют обосновать мотивы, по которым было принято решение об объявлении города территорией без НАТО.

Как сообщал УНИАН, на сессии 24 июля Симферопольский горсовет объявил город «территорией без воинских формирований НАТО». Таким образом депутаты высказались против проведения «потенциально опасных учений» НАТО на территории Симферополя. Кроме того, депутаты выступили против проведения в Симферополе агитации за Альянс.

В августе прокуратура Симферополя потребовала от горсовета отменить решение, поскольку «оно противоречит законодательству страны».