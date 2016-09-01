Состояние Умерова тяжелое, МИД Украины требует от России его немедленного освобождения

Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца на своей странице в Twitter.

"Требуем от оккупационной власти немедленно прекратить репрессии, карательные методы и #FreeUmerov", - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, российская ФСБ задержала Умерова в Бахчисарае 12 мая. Так называемый «прокурор Республики Крым» Наталья Поклонская сообщила, что в отношении Умерова как «члена экстремистской организации «Меджлис крымскотатарского народа» возбуждено уголовное дело.

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11 августа так называемый «суд» в Симферополе удовлетворил ходатайство следователя доставить Умерова в психиатрический стационар для проведения судебно-психиатрической экспертизы. Во время судебного заседания состояние здоровья Умерова ухудшилось, он был госпитализирован каретой скорой медицинской помощи.

18 августа сотрудники ФСБ РФ вывезли Умерова из больницы в психдиспансер для проведения психиатрической экспертизы.

Президент Украины Петр Порошенко назвал принудительное удержание Умерова в психиатрической клинике возвратом к сталинским временам.

ФСБ РФ намерена удерживать Умерова в психиатрической больнице до 7 сентября.

США и Великобритания призвали Россию освободить Умерова.