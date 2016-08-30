США призвали Россию немедленно освободить Умерова

Об этом говорится в заявлении представителя Госдепартамента США Джона Кирби, передает Украинская правда.

"Мы крайне обеспокоены задержанием крымскотатарского лидера Ильми Умерова. Мы понимаем, что состояние его здоровья сейчас критическое. Он продолжает находиться в принудительном психиатрическом заключении. Эта тактика содержание диссидентов в психиатрических палатах вызывает глубокую тревогу. Мы присоединяемся к международному сообществу и призываем российское правительство освободить его немедленно ", - заявил Кирби.

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The US is concerned by the detention of Crimean Tatar leader Ilmi Umerov. The Russian govt. should release him. https://t.co/ydEMo56pHO — Department of State (@StateDept) August 29, 2016

Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ задержала Умерова в Бахчисарае 12 мая. Так называемый "прокурор Республики Крым" Наталья Поклонская сообщила, что в отношении Умерова возбуждено уголовное дело как "члена экстремистской организации "Меджлис крымскотатарского народа". "В марте 2016 г. гражданин Умеров, находясь на территории Украины, выступал в прямом эфире украинского телеканала АТR, где публично призывал к нарушению территориальной целостности РФ. Затем выступление Умерова было размещено в сети Интернет", - заявила Поклонская.

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11 августа так называемый "суд" в Симферополе удовлетворил ходатайство следователя доставить Умерова в психиатрический стационар для проведения судебно-психиатрической экспертизы. Во время судебного заседания ему стало плохо, и "скорая" забрала его в больницу.

16 августа сотрудники ФСБ России вывезли Умерова из больницы в психдиспансер для проведения психиатрической экспертизы.