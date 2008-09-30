Король Швеции и Президент Украины обедают в Софийском заповеднике

Украина глубоко благодарна Швеции за последовательную поддержку на пути к полной европейской интеграции. Об этом заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня на государственном обеде в честь Короля Швеции КАРЛА XVI ГУСТАВА и Королевы Швеции СИЛЬВИИ от имени Президента Украины и его жены, который состоялся в Митрополичьих палатах на территории Национального заповедника "София Киевская".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, В.ЮЩЕНКО, в частности сказал: «Ваш визит мы расцениваем как знак искреннего уважения и симпатии к Украине, как яркое подтверждение украинско-шведской дружбы». Глава государства отметил традиционно глубокие исторические связи между украинским и шведским народами, напомнив, в частности, что в этом году мы отмечаем трехсотую годовщину заключения военного союза между гетманом Иваном Мазепой и королем Карлом XII. В этом контексте Президент высоко оценил заботливое отношение шведской стороны к достопримечательностям казацкой славы, которые в настоящее время сохраняются в Швеции. «Культурные связи между Украиной и Швецией являются неотъемлемой составляющей наших дружеских взаимоотношений», - подчеркнул он.

Президент особенно отметил, что Украина и Швеция исповедуют единые европейские ценности - свободу, демократию, равенство и приоритет прав человека.

«Украина глубоко благодарна Швеции за искреннюю и последовательную поддержку на пути к нашей стратегической цели - полной европейской интеграции. Мы высоко ценим инициативу «Восточного партнерства», с которой недавно выступили Швеция и Польша. Убежден, что она наполнит новым содержанием наши отношения с Европейским Союзом», - сказал он.

В.ЮЩЕНКО отдельно отметил активное развитие взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества между нашими странами. Он выразил надежду, что завтрашний бизнес-форум «предоставит новый мощный импульс» этому сотрудничеству.

«Мы вместе строим наш общий европейский дом, открываем новые перспективы для вековечной дружбы украинского и шведского народов», - сказал Президент, выразив убеждение, что нынешний визит Королевских супругов в Украину будет способствовать последующему сближению наших стран и всестороннему развитию двустороннего сотрудничества.

Со своей стороны Король Швеции КАРЛ XVI ГУСТАВ отмечает важность последующего укрепления связей между Украиной и Швецией, в частности сотрудничества в сфере торговли и промышленности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, по словам Короля, «я вижу хорошие возможности для роста экономического сотрудничества между нашими странами». Он прибавил, что много шведских компаний уже присутствуют в Украине, а несколько больших проектов находятся на стадии обсуждения. Он выразил надежду, что украинская сторона «продемонстрирует открытость и создаст благоприятные условия» для шведского бизнеса.

КАРЛ XVI ГУСТАВ также отметил, что Швеция остается надежным партнером Украины в ее усилиях перестроить жизнь на принципах современной демократии и правового государства. «Украина - европейское государство, и правительство моей страны полностью поддерживает интеграцию Украины в Европейский Союз», - сказал Король Швеции, прибавив, что, безусловно, речь идет о поэтапном процессе, который будет нуждаться в принятии многих сложных решений.

КАРЛ XVI ГУСТАВ выразил надежду, что нынешний визит будет содействовать последующему развитию отношений между нашими государствами.