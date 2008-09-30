Гриценко: Ющенко не вправе остановить сокращение армии на свое усмотрение

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не имеет права единолично останавливать процесс сокращения Вооруженных сил.

Об этом заявил в комментарии УНИАН председатель Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Верховной Рады Анатолий ГРИЦЕНКО (фракция НУ-НС), комментируя позицию Президента на заседании СНБО 26 сентября.

«Президент на заседании СНБО делает заявление, что он принял решение остановить с сентября сокращение Вооруженных сил. Глава государства не имеет права принимать такие решения. В Конституции записано, что исключительно Верховная Рада определяет численность Вооруженных сил. И она их определила: до конца текущего года должно быть сокращено 9 тыс. человек, и 31 декабря 2008 года численность ВСУ должна составлять не больше 191 тыс. человек. Президент не имеет права единолично останавливать процесс сокращения армии», - объяснил А.ГРИЦЕНКО.

Вместе с тем народный депутат заметил, что глава государства имеет право на своё мнение и может вносить законодательные предложения. «Если же он (В.ЮЩЕНКО – УНИАН) считает, что сокращать армию нельзя, следует подготовить проект закона, который должен быть поддержан правительством и парламентом. Но такого законопроекта нет. Вместо этого, звучит единоличная позиция: «я останавливаю сокращение», - отметил А.ГРИЦЕНКО.

При этом он заметил, что «нельзя таким образом действовать в системе органов государственной власти».

«Это является прямым угрожающим вопросом для национальной безопасности страны», - подытожил А.ГРИЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября под председательством Президента Украины В.ЮЩЕНКО состоялось заседание СНБО, на котором рассматривались актуальные вопросы состояния и развития Вооруженных сил и обеспечения обороноспособности государства.