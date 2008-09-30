Балога намекает, что техническая коалиция от выборов не спасет

Глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА считает, что в Верховной Раде Украины должна быть создана настоящая, а не техническая коалиция.

Об этом говорится в его комментарии, переданном УНИАН пресс-службой Президента Украины.

Глава Секретариата, в частности, обращает внимание, что в последние дни перед датой, когда истекает предусмотренный Конституцией срок для формирования коалиции в парламенте, БЮТ все активнее пытается убедить общество в целесообразности создания так называемой «технической коалиции», в которую войдут БЮТ, Партия регионов и Коммунистическая партия.

«Парламентская коалиция должна быть подтверждена соответствующим соглашением, с обстоятельно выписанным планом действий и механизмом его реализации. Никакие бумажки из двух-трех общих пунктов не могут считаться документом, который подтвердит существование большинства в парламенте. Конечно, БЮТ категорически не устраивает необходимость подписания коалиционного соглашения с ПР и коммунистами, поэтому обществу вбрасывается эрзац в виде болтовни о «вынужденном союзе», – сказал В.БАЛОГА.

При этом он отметил, что отсутствие юридически оформленной коалиции в определенные Основным Законом сроки является основанием для подписания Указа Президента о роспуске Верховной Рады и назначения новых выборов.

Глава Секретариата считает, что БЮТ хочет создать «вынужденную» или «техническую» коалицию с Партией регионов и коммунистами с единственной целью – избежать внеочередных выборов в парламент, оставить Юлию ТИМОШЕНКО в должности премьер-министра и сохранить в правительстве министров, назначенных от БЮТ.

В.БАЛОГА также отметил, что на прошлой неделе премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО публично озвучила тезис о готовности БЮТ к «вынужденному союзу» в составе названных политических сил. «Как и всегда, она сказала еще одну неправду. Ведь в действительности альянс БЮТ, Партии регионов и коммунистов де-факто проявил себя еще 2 сентября, когда были приняты антиконституционные законы. С тех пор эта коалиция голосует очень стабильно, в частности, и за законопроекты, которые подрывают основы национальной государственности», – отметил глава Секретариата. При этом он привел в качестве примера “продукт совместного законотворчества” БЮТ, Партии регионов и КПУ принятый в первом чтении закон о государственной службе, “которым фактически в Украине вводится государственный статус русского языка”. “БЮТ помог Партии регионов значительно продвинуться в выполнении их программного лозунга, что убедительно свидетельствует об их тесном сотрудничестве”, – отметил В.БАЛОГА.

Он считает, что именно одобрения союза БЮТ с «регионалами» и коммунистами Ю.ТИМОШЕНКО будет искать у своих покровителей из Москвы, куда она планирует отправиться в начале октября.

Однако, отметил глава Секретариата, этим нельзя обойти Конституцию, которая предусматривает образование в ВР не ситуативных альянсов, а крепкого большинства с определенными “идеологическими параметрами” и общими обязательствами.