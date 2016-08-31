Черногория поддерживает действия Украины в условиях российской агрессии - глава парламента
Черногория выражает свою поддержку действиям Украины в условиях российской агрессии.
Как сообщили в пресс-службе Верховной Рады Украины, об этом во время двусторонней встречи с председателем ВР Андреем Парубием заявил глава парламента Черногории Дарко Пайович.
"Мы не только поддерживаем целостность страны, но и справедливость. Вы сейчас на переднем крае борьбы за свободу, безопасность всей Европы. Мы выражаем свою поддержку действиям Украины", - сказал он.
Парубий поблагодарил за поддержку Украины "в такое непростое для нашего государства время".
"Для нас важна поддержка каждой страны, и особенно Черногории", - сказал он.
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Также спикер ВР пригласил председателя парламента Черногории посетить Украину с официальным визитом.
"Вы сами должны увидеть и понять те изменения, которые происходят в нашей стране", - добавил он.
В ходе брифинга Парубий сообщил, что с Пайовичем договорено об обмене визитами парламентских делегаций Украины и Черногории.
Как сообщал УНИАН, председатель ВР Украины находится с двухдневным визитом в Польшу, где он принял участие в конференции председателей парламентов стран Центрально-Восточной и Южной Европы.