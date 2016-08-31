С начала АТО в больнице Мечникова прошли лечение более 2 тысяч раненых бойцов
16:47, 31 августа 2016Общество
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Главный врач ДОКБ им. Мечникова Сергей Рыженко рассказал, что с начала проведения АТО в больнице Мечникова прошли лечение 2,1 тыс. раненых украинских военных.
В отделении церебральной неотложной хирургии Днепропетровской областной больницы им.И.Мечникова / Фото: УНИАН
Об этом сообщает «Мост-Днепр».
Сейчас на лечении в больнице остаются 4 бойца.
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«На сегодняшний день у нас, в отделениях реанимации, травматологии, нейрохирургии, находятся бойцы, которые получили ранения в августе этого года. Всего в августе лечение прошли более 40 человек, до сих пор остаются 4 крайне тяжелых бойца с ранениями в голову, в грудь, сердце – им еще предстоит сделать несколько этапов операций, чтобы переходить на лечение и реабилитацию в госпитали. Надеемся, что, как и прежде, всех этих ребят удастся спасти», - рассказал Сергей Рыженко.
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