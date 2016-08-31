Группа "Первого декабря" считает популизм реальной угрозой украинской государственности

Об этом говорится в обращении инициативной группы “Первого декабря”, опубликованном на их сайте.

"Ежедневно, ежечасно, ежеминутно его бурные извержения демонстрируют средства массовой информации. Он крикливый. Он любит телекамеры. Ему нравится пафос энергичных слов и порванные рубашки на собственной груди (якобы за нищий народ!). А одновременно – он совсем не чурается супердорогих иномарок и часов, скрытых от человеческого глаза имений, тайных зарубежных счетов, изысканных “олигархических” нарядов...", - говорится в обращении.

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Члены группы “Первого декабря” отмечают, что сутью популизма является политическая коррупция.

"Его пустые обещания и грозные «проклятия» в адрес «врагов народа» – взятка утомленому обществу. За них он стремится получить прибыль в небывало крупных размерах. Ему не знакомо чувство ответственности, поэтому он охотно уходит в кажущуюся оппозиционность. Однако только до поры до времени: на самом деле популисты грезят властными креслами. Они нужны им, чтобы сорвать “куш” и убежать. За границу, или опять в «оппозиционеры»", - говорится в обращении.

"Популизм мгновенно распознает “своих” и присоединяет их в сети коррупционного сговора. Противопоставиться этому можно сознательной солидарностью здоровых и творческих ячеек общества, объединенных для реального реформирования страны. Противопоставить популизму можно только гражданскую зрелость. А зрелость предполагает ответственность. За себя, необманутых. За своих потомков. За страну, в которой живешь и которая навсегда является твоей родиной", - подчеркивают авторы обращения.