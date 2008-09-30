Россиянам проще получить убежище в США, чем гражданам других стран

Контрольная Палата США пришла к выводу, что гражданам России ныне проще получить убежище в США, чем выходцам из других стран мира, сообщает Washington Profile.

Так, убежище получили уже 73% россиян, которые сделали этот шаг в "наступательной" манере (то есть, пребывали в США легально, не имели проблем с иммиграционными службами и обратились к властям не для того, чтобы защитится от возможной депортации или иных санкций) и 46% подателей в "оборонительной" манере (заявление о предоставлении убежища было подано после того как, например, иммиграционные службы США начали в отношении россиянина процесс выдворения из Соединенных Штатов).

Помимо России, также в большинстве случаев суды предоставляют убежище выходцам из Албании, Китая, Эфиопии, Ирана, Сомали и Югославии. Меньше всего шансов получить убежище в США у жителей Мексики, Сальвадора, Гватемалы и Гондураса.

Помимо национальности, исход дела о предоставлении убежища зависит от множества других факторов, пишет издание со ссылкой на данные исследований все той же американской Контрольной палаты. В частности, на результат судебных слушаний в специальных иммиграционных судах оказывают влияние сроки подачи заявления, наличие у подателя адвоката и даже пол и опыт судьи.

К примеру, статистический анализ показал, что при всех прочих одинаковых данных, шансы на получение убежища в суде Сан-Франциско в 12 раз выше, чем в суде Атланты. В суде Нью-Йорка (рассматривает большинство подобных дел в США) у искателя убежища в 420 раз больше шансов получить его в случае, если его дело рассматривает опытный судья. Судьи-мужчины выносят решения в пользу искателей убежища на 60% чаще, чем их коллеги женского пола.

Предоставление убежища - это форма гуманитарной защиты, которая предоставляет право на проживание и труд людям, которые неспособны или не намерены возвращаться на родину, поскольку у них есть обоснованные предположения, что там они могут подвергнуться преследованиям по причине принадлежности к определенной расе, религии, национальности, социальной группе или из-за своих политических взглядов. Получение убежища в США обычно становится первым шагом для получения права на постоянное жительство, а впоследствии - на американское гражданство.

Всего по данным Министерства национальной безопасности, в 2007 году с просьбой об убежище в США обратились более 50,7 тысяч человек. Сравнение этих данных со статистикой Агентства ООН по делам беженцев, показывает, что на долю США пришлось около 10% подобных запросов, поданных в мире.