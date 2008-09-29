В переговорах с Бушем участвуют Ехануров, Огрызко, Богатырева

В Вашингтоне под председательством Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и Президента США Джорджа БУША начались украинско-американские переговоры.

По информации пресс-службы Президента Украины, в повестку дня поставлены вопросы двусторонних отношений, в частности, проекты сотрудничества в отрасли энергетики, разоружения, пути и перспективы активизации двусторонней торговли, украинско-американские инвестиционные проекты.

Предусматривается также, что В.ЮЩЕНКО и Дж.БУШ обменяются мнениями относительно направлений и сфер развития двустороннего сотрудничества в отрасли безопасности и борьбы с терроризмом.

Стороны также планируют обсудить вопросы укрепления глобальной безопасности, перспективы евроатлантической интеграции Украины, ситуации в Черноморском регионе в контексте российско-грузинского конфликта.

Президенты также намереваются обменяться информацией относительно развития внутриполитической ситуации в Соединенных Штатах Америки и в Украине.

С украинской стороны в переговорах также принимают участие министр иностранных дел Владимир ОГРЫЗКО, министр обороны Юрий ЕХАНУРОВ, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса БОГАТЫРЁВА.