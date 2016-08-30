Петренко: Еврокомиссия дала положительное заключение относительно законопроекта о спецконфискации

Об этом он сказал в интервью "5-му каналу".

"Аргумент, который озвучивали депутаты на момент июля, когда последний раз провалилась попытка проголосовать закон (о спецконфискации) в той редакции, было то, что еще не было заключения Европейской комиссии", - заявил Петренко.

При этом Петренко отметил, что народных депутатов тогда пытались убедить поддержать этот законопроект, потому что, по его словам, заключение экспертов Еврокомиссии все равно бы поступило.

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"Сейчас, по состоянию на сегодня, я могу анонсировать, что такое заключение есть. Оно положительное. Там был ряд технических замечаний, которые учтены", - отметил Петренко.

В связи с этим он подчеркнул, что фактически текст законопроекта, который разрабатывался рабочей группой в составе представителей всех фракций парламентской коалиции, значительным образом не изменился.

Министр убежден, что письменное заключение экспертов Европейской комиссии должно стать серьезным аргументом, чтобы Верховная Рада поддержала законопроект о спецконфискации.

Как сообщал УНИАН, 16 июня Верховная Рада отказалась включить в повестку дня законопроект №4811 о спецконфискации в пользу государства активов, полученных коррупционным путем.

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По словам авторов документа, благодаря принятию этого закона можно будет вернуть в госбюджет арестованные деньги бывших чиновников времен экс-президента Виктора Януковича и направить эти средства на обеспечение государственного оборонного заказа. При этом объем арестованных средств составляет 1,5 млрд долл.

5 июля народный депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Иван Винник заявил, что народные депутаты из состава коалиции отзывают из Верховной Рады законопроект о спецконфискации и вносят новый проект закона.