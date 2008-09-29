Ющенко: все, что происходит в стране, говорит о демократических процессах

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что коалиция в составе Блока Юлии Тимошенко и Партии регионов и Коммунистической партии Украины не имеет перспектив.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины сказал на пресс-конференции в Вашингтоне для американских СМИ.

“Я большой оптимист, и просил бы не характеризовать процессы, происходящие в Украине, как трагические”, - сказал В.ЮЩЕНКО. По словам Президента, все, что происходит в стране, свидетельствует о демократических процессах. Он подтвердил наличие демократического ресурса для нахождения демократического, законного, конституционного выхода из политического кризиса.

Говоря об истоках кризиса, В.ЮЩЕНКО выразил непонимание, почему партия премьера сегодня вместе с коммунистами. При этом он заметил, что в нашем государстве нет “украинских коммунистов”. Он назвал “шоком” то, что политические союзники перестали согласовывать повестку дня со своими коллегами по коалиции, а делают это с фракциями Партии регионов и коммунистов.

В.ЮЩЕНКО считает, что истоки политического кризиса находятся вне пределов Украины.

Он также раскритиковал позицию правительства относительно событий в Грузии. “Мне не понятно, почему заседание правительства начинается с вопроса, что они не знают, кто был агрессором в грузинско-российском конфликте”, - сказал глава государства.

Говоря о законах, которые приняли фракции БЮТ и ПР, в том числе и изменениях к законам о Кабинете министров и временных следственных комиссиях Верховной Рады, Президент заметил, что эти процессы в украинском парламенте являются демонтажем демократических ценностей.

Он назвал бесперспективной коалицию в составе БЮТ, коммунистов и Партии регионов.

“Этот роман на стороне очень тяжело оформить публично”, - сказал В.ЮЩЕНКО, добавив, что такую коалицию не воспримет общество. В.ЮЩЕНКО считает, что им легко распределить должности, и в этом вопросе они продвигаются, но не смогут договориться относительно стратегических вопросов.

Президент обратил внимание на то, что в тех регионах, где глава правительства Юлия ТИМОШЕНКО имела большую поддержку, после вышеупомянутых событий «не пожелали видеть премьер-министра в своей стороне, на своих вече, на своих мероприятиях».

“Это, собственно говоря, такой простой сюжет, который, по моему мнению, не носит трагедию, это хороший тест “кто есть кто”, и насколько он предан идеалам свободы, демократии, отстаиванию национальных интересов”, - отметил он.

“Не удивительно, что сегодня все лидеры партий, представленных в парламенте, посетили Москву за последние 10-15 дней”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он заметил, что сегодня продолжаются разговоры о возможности повторения в Украине “грузинского варианта” развития событий. По словам Президента, “в какой-то степени это так, а в какой-то – нет”. “Украина - это не Грузия, Украина имеет другие обстоятельства, которые не позволят такой сценарий”, - сказал В.ЮЩЕНКО, в то же время заметив, что есть чувствительные вопросы, в том числе и относительно вектора развития страны, на которые пытаются повлиять сегодня.