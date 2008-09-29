Билозир: гонцы от Тимошенко предлагали нунсовцам по $5-7 миллионов

Народный депутат Украины, член президиума партии “Единый Центр” Оксана БИЛОЗИР утверждает, что представители БЮТ предлагали отдельным членам фракции “Наша Украина – Народная самооборона” по 7 миллионов долларов за измену «в обмен на подпись за коалицию с БЮТ».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Единого Центра».

«Выходка со сбором подписей, якобы в поддержку коалиции БЮТ, НУ-НС и Блока Литвина и постоянным нагнетанием истерики, мол, «вот-вот будет 37», ставит целью, прежде всего, психологическое давление на депутатов от блока НУ-НС. Но акция «принуждения к коалиции» не ограничивается только сообщениями в СМИ, ведется активная работа в кулуарах», - заявляет О.БИЛОЗИР.

«Ради сохранения кресла премьера ТИМОШЕНКО готова на все. Она понимает, что перевыборы означают для нее отставку, поскольку избиратели не простят ей союз с Партией регионов, в частности, голосование за статус русского языка как официального. Сегодня рейтинг БЮТ уже упал на 10-20% в западных и центральных областях», - отметила она.

Депутат добавила, что на протяжении минувших выходных гонцы от Ю.ТИМОШЕНКО «обходили» отдельных членов фракции НУ-НС с заманчивыми предложениями в обмен на подпись за коалицию с БЮТ.

«Предлагали практически все: от портфелей высокопоставленных должностных лиц – к поражающим суммам наличными. Называли цифры в 5-7 миллионов долларов. Не исключено, что это было собственной инициативой ближайшего окружения лидера БЮТ. Хотя, такой порядок цифр – миллионы долларов – требует согласования первого лица и соответствующих источников финансирования. Очевидным является российский след», уверена О.БИЛОЗИР.

«Через сбор подписей Ю.ТИМОШЕНКО также хочет провести инвентаризацию своих соратников в лагере НУ-НС. В эту немногочисленную группу входят те, кто на первое место ставит собственные интересы и больше всего хочет попасть на следующих выборах в список кандидатов. Они понимают, что перспективы в составе команды-2007, которой они изменили, у них нет. Поэтому список БЮТ для них – последний и единственный шанс», - отметила О.БИЛОЗИР.