В МИД знают, что вчера на захваченном пиратами судне Faina умер моряк

На сегодня нет официальной информации о местонахождении экипажа грузового судна “Faina”, среди членов есть граждане Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил руководитель пресс-службы МИД Украины Василий КИРИЛИЧ.

“Источники, приближенные к так называемым информационным агентствам пиратов, свидетельствуют, что члены экипажа есть на судне, им не угрожает опасность, они обеспечены продуктами питания и находятся в удовлетворительном состоянии”, - сказал он. По словам В.КИРИЛИЧА, нет сведений о том, кто является членами экипажа, и из-за этого невозможно установить с ними контакт.

Отвечая на вопрос относительно суммы выкупа, который требуют пираты, В.КИРИЛИЧ отметил, что этот вопрос не является предметом дипломатических переговоров.

“Диппереговоры не ставят себе за предмет вопросы суммы выкупа или что-то вроде этого. Если и ведутся переговоры в контексте выкупа или невыкупа и суммы, то между другими субъектами, которые ведут переговоры”, - добавил он.

В КИРИЛИЧ также сообщил, что правительство Кении обратилось за помощью к нескольким влиятельным странам мира, которые имеют знание, опыт и практику проведения операций по освобождению заложников.

Кроме того, сегодня в Кении проведено правительственное совещание и еще раз поручено министерству обороны выработать оптимальный механизм освобождения заложников.

В.КИРИЛИЧ также отметил, что в кенийских СМИ “нередко звучат акценты о разграничении особого внимания кенийского правительства к освобождению груза и с другой стороны - к членам экипажа”. Руководитель пресс-службы сообщил, что сегодня также были проведены переговоры компании-владельца судна с местными правительственными и неправительственными учреждениями с целью предпринятия мер по освобождению заложников.

Кроме того, В.КИРИЛИЧ заметил, что существует противоречивая информация о члене экипажа судна, который умер вчера. “Абсолютно нет единого утверждения и единого мнения по данному вопросу. С одной стороны речь идет о том, что это гражданин РФ, но нет четкого ответа, был ли он капитаном”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября вблизи побережья Сомали пираты захватили судно “Faina” под флагом Белиза (украинская компания - менеджер судна “Tomax Team Inc.”), в состав экипажа которого входят 17 граждан Украины (капитан корабля – гражданин Украины), трое граждан Российской Федерации, один гражданин Латвии (всего 21 человек).

26 сентября министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ подтвердил, что на борту захваченного пиратами судна “Faina” было 33 проданных Украиной танка Т-72 и другое вооружение. Ю.ЕХАНУРОВ отметил, что все это вооружение продавалось государственной компанией «Укрспецэкспорт» в соответствии с международными соглашениями.