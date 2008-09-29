Вашингтон склеит чашку, которую разбили Ющенко и Тимошенко?

Директор Центра прикладных политических исследований “Пента” Владимир ФЕСЕНКО считает одинаковой вероятность проведения досрочных парламентских виборов и создания новой коалиции в парламенте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ФЕСЕНОКО сказал в ходе круглого стола сегодня в Киеве.

“Пока ситуация такова, что вероятность и выборов, и новой коалиции остается примерно одинаковой”, - сказал он.

При этом В.ФЕСЕНКО отметил, что за последние дни вероятность досрочных выборов возросла, но она может и уменшиться.

По мнению политогола, на этой неделе будут играть роль два решающих фактора для перспектив и виборов, и создания новой коалиции - “борьба за ЯНУКОВИЧА, который колеблется” и конфликт интересов между БЮТ и Партией регионов. Главный конфликт, считает В.ФЕСЕНКО, в том, что Виктор ЯНУКОВИЧ и Юлия ТИМОШЕНКО - конкуренты на следующих президентских выборах.

С этой точки зрения, отметил он, даже если коалиция будет создана, то она будет недолговечной.

В.ФЕСЕНКО также считает, что пока рано сбрасывать со счетов Президента Виктора ЮЩЕНКО.

“Я бы не оценивал его влияние только электорально, в рейтингах. Пока он остается Президентом, хотя бы частично контролирует и часть силовых структур, и часть государственных институций, его влияние на государственную систему будет сопоставимо с влиянием ТИМОШЕНКО и ЯНУКОВИЧА”, - сказал эксперт.

По мнению В.ФЕСЕНКО, именно поэтому они сейчас объединились. “Они объединились против ЮЩЕНКО, так как видят для себя угрозы в нем. Если бы он не был игроком, они бы вообще не принимали его во внимание, и не было бы антипрезидентских законопроектов, которые рассматриваются в Верховной Раде. Пока он остается”, - добавил политолог.

В.ФЕСЕНКО также считает, что этап полукризиса и политической нестабильности, который наблюдается с конца 2004 года, на сегодняшний день не закончен.

По его мнению, еще рано говорить о “смерти оранжевого лагеря”. “Я бы не ставил точку в его истории, скорее многоточие”, - сказал он.

Эксперт не исключает, что может сказаться внешний фактор. “Сейчас ЮЩЕНКО (находится с визитом) в США, и, кто знает, может быть, разбитую чашку ЮЩЕНКО и ТИМОШЕНКО удасться склеить западным партнерам, в частности, Вашингтону. Минимальный шанс на это я пока оставляю”, - сказал он.

Также В.ФЕСЕНКО допускает вариант того, что БЮТ удастся сформировать свое большинство во фракции НУ-НС. По его словам, сейчас 30 депутатов от из НУ-НС выступают за то, чтобы была создана коалиция в формате БЮТ, НУ-НС и Блока Литвина. “Вдруг еще 7 человек по тем или иным причинам изменят свою позицию и подпишутся под этим вариантом? Тогда, по сути, БЮТ будет иметь свое большинство в НУ-НС”, - добавил он.

В.ФЕСЕНКО также считает, что рано ставить точку в перспективах демократического лагеря, так как появляются и “постпомаранчевые политсилы” Арсения ЯЦЕНЮКА и Анатолия ГРИЦЕНКО.

При этом политолог считает, что если создавать новые демократические прозападные проекты, то нужно думать о новой команде, где были бы люди с определенным авторитетом, ресурсом влияния, где было бы восприятие команды, а не игра одиночек на собственные амбиции.

Как отметил В.ФЕСЕНКО, данный вариант может реализоваться только в случае проведения дострочных парламентских выборов. “Любые новые проекты, политические силы могут появиться только через выборы, других вариантов нет”, - сказал он.