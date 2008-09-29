Тимошенко говорит, что выделила армии все деньги, какие могла

Правительство сделало все возможное для увеличения в проекте государственного бюджета Украины на 2009 год финансирования Вооруженных Сил Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила сегодня на брифинге в Киеве.

«Все, что могло сделать правительство для увеличения финансирования армии, на сегодняшний день мы сделали, дальше слово за Верховной Радой», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, отвечая на вопрос о возможности увеличения финансирования ВСУ в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что в проекте госбюджета в 3,5 раза увеличено финансирование госзаказа на вооружение армии.

«Это те деньги, которые пойдут на оборонные предприятия и дадут возможность серьезно усилить обороноспособность», - считает Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также отметила существенное увеличение средств для контрактников.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября члены Совета нацбезопасности и обороны проголосовали за необходимость увеличить финансирование Вооруженных Сил Украины в 2009 году до 32,4 млрд. грн.