Ющенко рассказал СНБО о сюрреалистическом подходе Тимошенко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО критикует действия правительства в газовой сфере.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, сегодня, открывая заседание Совета национальной безопасности и обороны, Президент подверг острой критике невыполнение правительством февральского решения СНБО о сбалансировании финансового состояния НАК “Нафтогаз Украины”, а также запоздалое принятие финансового плана компании на текущий год.

В.ЮЩЕНКО отметил, что за последние 2,5 года цена импортного природного газа выросла в 2,2 раза, тогда как на внутреннем рынке тарифы остались на прежнем уровне. В результате такой диспропорции в текущем году убытки НАК “Нафтогаз Украины” из-за непокрытия разницы в тарифах достигли 9,1 млрд. грн.

“В результате такого сюрреалистического подхода к этой проблеме дефицит средств этой компании на сегодня достигает 9,1 млрд. грн. или почти 2 млрд. долларов. Дебит не сходится с кредитом”, - сказал Президент.

По словам В.ЮЩЕНКО, на развитие компании в текущем году не предусмотрено никаких средств, и в этой связи у компании отсутствуют перспективы разработки шельфа Черного моря.

“Так кому мы сегодня предлагаем шельф Черного моря, уважаемые? Кто должен там делать разведку? Чьи компании?”, - задал вопрос Президент.

При этом он отметил, что данная проблема требует волевого решения, а вопросы социальной защиты незащищенных слоев населения должны решаться на уровне бюджетных механизмов.

Президент отметил также, что проблема несбалансированности финансового состояния НАКа “автоматически переносится в 2009 год”. В частности, указал Президент, в проекте бюджета 2009 года на компенсацию разницы в тарифах компанией предусмотрено 8,7 млрд. грн.

Президент призвал правительство оставить политику и перейти на формирование тарифов на газ на внутреннем рынке, исходя из принципов экономического соответствия.

В.ЮЩЕНКО также отметил, что политика правительства в газовой сфере привела также к наращиванию задолженности теплокоммунэнерго перед НАК “Нафтогаз Украины” за поставленный природный газ. Только в текущем году, отметил Президент, она выросла на 1 млрд. грн.

В этой связи В.ЮЩЕНКО предложил Кабмину и Минфину пересмотреть тарифы НАК “Нафтогаз Украины”.

“Или Минфин согласовывает тарифы и предусматривает для покрытия (убытков) соответствующие субвенции, или уменьшает дотации регионам на сумму занижения тарифов для потребителей.

Напомним, вчера после встречи с инвесторами, которые являются кредиторами «Нафтогаза Украины», премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сообщила, что кредиторы НАКа удовлетворены состоянием, в котором на сегодняшний день находится компания.

«Насколько я поняла, они абсолютно удовлетворены как кредиторы НАК «Нафтогаза» отчетом украинского правительства (о состоянии компании - УНИАН)», - сказала она.

Премьер подчеркнула, что в ходе совещания инвесторам была доведена информация о том, что НАК «Нафтогаз Украины» выведена из состояния убыточной деятельности, компания за последний год не нарушила ни одного финансового обязательства, закачала в подземные хранилища 16,5 млрд. куб. м природного газа и полностью вернула себе внутренний рынок газа.

«Нафтогаз» выведен из риска банкротства и из риска потери газотранспортной системы», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО, отметив, что на сегодняшний день на внутреннем рынке газа «мы сами себе хозяева».

Справка УНИАН. Газотранспортная система Украины находится в эксплуатации ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины», а нефтетранспортная система - в управлении ОАО «Укртранснафта».

НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.