СДПУ(о) возвращается в большую политику

Социал-демократическая партия Украины (объединенная) еще вернется в большую политику.

Об этом газете «Дело» (№ 174 от 26 сентября 2008 года) заявил заместитель председателя партии Игорь ШУРМА.

В частности, он отметил, что экс-лидер СДПУ(о) Виктор МЕДВЕДЧУК постоянно консультирует отечественных политиков, и это обстоятельство сильно раздражает Президента Виктора ЮЩЕНКО. (По данным Министерства юстиции Украины, председателем СДПУ(о) является Юрий ЗАГОРОДНИЙ –УНИАН).

В свою очередь, сообщает «Дело», рядовые сотрудники офиса СДПУ(о) ожидают, что в ближайшее время партию ожидают большие перемены.

Издание также информирует, что на октябрь намечено проведение очередного съезда этой политической силы.