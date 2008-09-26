СДПУ(о) возвращается в большую политику
12:29, 26 сентября 2008Политика
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"Партия не продается!"
Социал-демократическая партия Украины (объединенная) еще вернется в большую политику.
Об этом газете «Дело» (№ 174 от 26 сентября 2008 года) заявил заместитель председателя партии Игорь ШУРМА.
В частности, он отметил, что экс-лидер СДПУ(о) Виктор МЕДВЕДЧУК постоянно консультирует отечественных политиков, и это обстоятельство сильно раздражает Президента Виктора ЮЩЕНКО. (По данным Министерства юстиции Украины, председателем СДПУ(о) является Юрий ЗАГОРОДНИЙ –УНИАН).
В свою очередь, сообщает «Дело», рядовые сотрудники офиса СДПУ(о) ожидают, что в ближайшее время партию ожидают большие перемены.
Издание также информирует, что на октябрь намечено проведение очередного съезда этой политической силы.
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