Националисты требуют убрать из власти бывших активистов ЛКСМУ

Блок национальных сил Буковины, объединяющий областные организации Народного руха Украины, Украинской народной партии, УРП «Собор», Конгресса украинских националистов, ВО «Свобода» и УНА-УНСО, требует провести люстрацию Черновицких областных и городских властей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом руководители Блока национальных сил Буковины (БНСБ) сообщили на пресс-конференции.

«Сегодня и в ОГА, и в городском совете нет национал-демократов. Там руководят бывшие комсомольцы. Губернатор Владимир КУЛЕШ руководил Ленинским райкомом комсомола, мэр Николай ФЕДОРУК – горкомом комсомола, среди их подчиненных – также все бывшие комсомольские лидеры. Нужно их всех вывести из власти, провести на Буковине показательную люстрацию, которая может стать примером для всей Украины», – заявил член совета БНСБ, шеф-редактор черновицкой газеты «Время» Петр КОБЕВКО.

Руководители Блока национальных сил Буковины также считают, что первоочередным заданием местных националистов является «сплочение и приведение к власти на местах и в центре людей, исповедующих национально-демократическую идею». Они убеждены, что это нужно начинать делать уже сейчас, в случае назначения внеочередных парламентских выборов.

По словам представителей блока, они начали подготовку своих активистов к работе на внеочередных выборах, в частности будущих членов избирательных комиссий и наблюдателей.

В октябре этого года Блок национальных сил Буковины готовится сзывать Большое Буковинское вече, где должен объявить свою программу действий.