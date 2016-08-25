Бежавший в Панаму Каськив назвал "ляпом" информацию о его задержании

Об этом он написал в блоге "Украинской правды".

"Уже несколько дней наблюдаю за попытками различных официальных лиц объяснить ляп с сообщением о моем аресте в Панаме. Не затягивая интригу, сообщаю: ничего из того, что было сказано официальными лицами Украины, не соответствует действительности: меня нигде не задерживали и, тем более, никогда не арестовывали ни в Панаме, ни где-либо еще", - отметил Каськив.

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Он добавил, что на него также нет карточки "Интерпола".

Каськив также опубликовал фото, на котором он стоит рядом с полицейским и со свежим, по его словам, номером панамской газеты.

Кроме того, он опубликовал документ, суть которого, по словам Каськива, заключается в том, что панамская миграционная служба пригласила его на собеседование для выяснения миграционного статуса при пересечении границы с Коста-Рикой, куда он якобы планировал поехать с друзьями и семьей.

Как сообщал УНИАН, Каськив занимал должность главы Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины в 2010-2014 годах. 18 августа на брифинге в Киеве генпрокурор Юрий Луценко сообщил о задержании Каськива панамскими правоохранителями.

По данным министра внутренних дел Арсена Авакова, Каськив вывел из Украины 255 млн грн. В конце марта этого года Каськив был объявлен в розыск по делу о хищении государственных средств в 2012-2013 годах - 7,5 млн грн. по заключенному Каськивым договору об оказании рекламных услуг с ООО.

По данным ГПУ, Каськив разыскивается за преступления, предусмотренные ч. 5 ст. 191 и ч.2 ст. 366 Уголовного кодекса ("завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах"; "служебный подлог, повлекший тяжкие последствия").