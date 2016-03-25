Экс-глава Госагентства по инвестициям Каськив объявлен в розыск - Аваков

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Каськив объявлен в розыск. Ему сообщено о подозрении по ч.5 ст.191 по ч.2 ст.366 УК Украины", - написал он.

По словам министра, департаментом защиты экономики МВД совместно с Генеральной прокуратурой был расследован и доказан для рассмотрения в суде один из многих противоправных эпизодов деятельности "экс-главы Госкомфинуслуг" времен Януковича Владислава Каськива (позже Аваков исправил эту формулировку на "экс-главы Госагентства по инвестициям и управлению нацпроектами").

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"Речь идет о хищении государственных средств в 2012-2013 годах - 7,5 миллиона гривень по заключенному Каськивым договору о оказании рекламных услуг с ООО "Глория", как оказалось, фиктивных", - отметил Аваков.

По его словам, решением суда Каськив, длительное время скрывающийся за рубежом, объявлен в розыск, на его имущество наложен арест.

"В расследовании находится еще несколько эпизодов на значительно большие суммы хищений государственных средств. Сколько веревочке не виться...", - добавил глава МВД.

Напомним, должность главы Нацагентства по инвестициям Каськив занимал с декабря 2010 по март 2014 года, главой Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг он никогда не был.