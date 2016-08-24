Дуда: независимость Украины напоминает, какую цену приходится платить за свободу

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Польши Анджей Дуда сказал в ходе совместного выступления с президентом Украины Петром Порошенко перед украинскими дипломатами сегодня в Киеве.

"Независимость Украины напоминает нам, какую цену мы должны платить за свободу и политическую независимость", - заявил Дуда.

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Лидер польского государства напомнил, что Польша была первой страной в мире, которая признала независимость украинского государства, что произошло в декабре 1991 года.

Также он отметил, что 25-я годовщина независимости Украины - это также годовщина польско-украинского сотрудничества.

"Без которого трудно представить себе поддержание постоянного мира и стабильности в нашей общей части Европы", - добавил Дуда.