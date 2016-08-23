Запланированный президентом Польши визит в Украину свидетельствует о желании продолжать сотрудничество - Дещица

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время пресс-клуба после совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины сегодня в Киеве.

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"Нам нужно продолжать сотрудничество (между странами). Тем более, что желание и основания для такого сотрудничества и почва для такого сотрудничества между Украиной и Польшей есть. И ближайшим таким доказательством этого станет визит президента Польши, который запланирован буквально на послезавтра, на среду, - для участия в праздновании 25-летия Независимости Украины", - сказал Дещица.

Как сообщал УНИАН, ожидается, что президенты Украины и Польши на День Независимости Украины 24 августа объявят совместную политическую декларацию.

Ранее, 22 июля, Сейм Польши проголосовал за постановление, которым признал события на Волыни в 1943-45 годах "геноцидом, совершенным украинскими националистами против жителей II Речи Посполитой".

В Министерстве иностранных дел Украины выразили сожаление в связи с принятием Сеймом Польши этого постановления. А в Комитете Верховной Рады по иностранным делам расценили решение Сейма по Волынской трагедии как "провокационную акцию националистических сил в Республике Польша", сознательно "направленную на подрыв дружеской атмосферы украинско-польских отношений".