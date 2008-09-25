Тимошенко уверена, что Ющенко, когда вернется, обрадуется вместе с ней

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО называет знаковым для нынешних политических событий возвращение в Украину Гетманского флага Ивана Мазепы после реставрации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня в ходе официальной презентации отреставрированного Гетманского флага в Национальном музее истории Украины.

“Сегодня уникальное событие в Украине, и это знаково, когда оно происходит в такое напряженное политическое время. Украине сегодня нужны мудрость, единство и служение политиков. Возвращение с реставрации единственного Гетманского флага, возможно, еще дополнительно вдохновит и политикум Украины, и народ Украины”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, Гетманский флаг будет выставляться в течение полугода в Национальном музее истории в Киеве, и только потом будет возвращен на экспозицию Харьковского исторического музея, откуда он был доставлен на реставрацию в Национальный музей Кракова (Польша).

Отвечая на вопрос журналистов, направлялось ли приглашение Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО принять участие в официальной презентации флага, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: “Действительно, очень приятно, когда премьер и Президент вместе, но не всегда так происходит. Сегодня Президент находится в командировке, но я убеждена, что он посетит музей, посмотрит флаг и вместе с нами будет радоваться, что настоящие реликвии нашего украинского народа восстанавливаются”.

Как сообщалось, реставрация Гетманского флага Ивана Мазепы осуществлялась на протяжении года в Национальном музее в Кракове с привлечением польских, украинских, российских и итальянских специалистов.