Гройсман призвал присоединиться к инициативе "Наш Тризуб"

Об этом он написал на свохй странице в Facebook.

По его словам, инициатива посвящена украинскому Гербу и оберегу украинцев.

Читайте также"С Днем рождения, Украина!": военные сняли видеопоздравление ко Дню независимости

"Друзья, накануне Дня Независимости Украины начинаем инициативу «НашТризуб», которая посвящена Украинскому Гербу и оберегу украинцев. Давайте распространять!", - говорится в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что 17 августа, накануне Дня Независимости, на нулевом километре реки Дунай был установлен один из трех официальных символов государства - герб Украины.