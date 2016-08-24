Гройсман призвал присоединиться к инициативе "Наш Тризуб"

01:16, 24 августа 2016
Политика
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Премьер-министр украины Владимир Гройсман призвал присоединиться к инициативе "Наш Тризуб".

facebook.com/volodymyrgroysman

Об этом он написал на свохй странице в Facebook.

По его словам, инициатива посвящена украинскому Гербу и оберегу украинцев.

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"Друзья, накануне Дня Независимости Украины начинаем инициативу «НашТризуб», которая посвящена Украинскому Гербу и оберегу украинцев. Давайте распространять!", - говорится в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что 17 августа, накануне Дня Независимости, на нулевом километре реки Дунай был установлен один из трех официальных символов государства - герб Украины.

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