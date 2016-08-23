Путин рассказал Меркель и Олланду о придуманной ФСБ "украинской провокации" в Крыму
Президент России Владимир Путин рассказал канцлеру Германии Ангеле Меркель и главе Франции Франсуа Олланду о вымышленной ФСБ "грубой провокации украинской стороны" в оккупированном Крыму.
Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.
"Владимир Путин привлек внимание партнеров к грубой провокации украинской стороны, направившей в начале августа на территорию Российской Федерации группу диверсантов для совершения терактов", - отметили в Кремле.
У Путина считают, что "склонность Киева к такого рода действиям наносит ущерб Минскому процессу и сотрудничеству в рамках "нормандского формата".
Читайте такжеПутин договорился о встрече с Меркель и Олландом на саммите G20Как сообщал УНИАН, 10 августа в ФСБ России заявили, что предотвратили совершение терактов в оккупированном Крыму на «критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова», которые якобы готовило Главное управление разведки Минобороны Украины.
Также в ФСБ заявили о ликвидации «украинской агентурной сети» и задержании группы «диверсантов».
Президент Украины Петр Порошенко, в свою очередь, назвал нелепыми и циничными обвинения России в адрес Украины в подготовке терактов в Крыму. «Обвинения российской стороной Украины в терроризме в оккупированном Крыму звучат так же нелепо и цинично, как заявления российского руководства об отсутствии российских войск на Донбассе. Эти фантазии - лишь повод для очередных военных угроз в адрес Украины», - подчеркнул он.
На следующий день глава Украинского государства поручил привести в повышенную боевую готовность все подразделения ВСУ в районах админграницы с Крымом и на Донбассе.