Провокация России в Крыму: Олланд и Меркель заявили о готовности помочь в урегулировании ситуации

Об этом Олланд и Меркель заявили во время телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко, сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства.

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Отмечается, что Порошенко выразил глубокую обеспокоенность в связи с недавней провокацией Российской Федерации во временно оккупированной ею украинской Автономной Республике Крым, что привело к резкому обострению ситуации безопасности.

По словам Порошенко, обвинения Украины со стороны Кремля в якобы осуществлении диверсионной деятельности на полуострове призваны, среди прочего, дискредитировать Украину в глазах международных партнеров.

Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что российская сторона использовала указанную провокацию как повод для торпедирования работы в рамках «нормандского формата» и процесса имплементации Минских договоренностей.

В свою очередь лидеры Германии и Франции подчеркнули, что непризнание временной оккупации Крыма - их неизменная позиция, которую они не подвергают никаким сомнениям.

Собеседники подтвердили приверженность совместных усилий для урегулирования ситуации на Донбассе и во временно оккупированном Крыму исключительно политико-дипломатическими средствами и подчеркнули необходимость продолжения последовательного взаимодействия в «нормандском формате».

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Как сообщал УНИАН, 10 августа в ФСБ России заявили, что предотвратили совершение терактов в оккупированном Крыму на «критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова», которые якобы готовило Главное управление разведки Минобороны Украины.

Также в ФСБ заявили о ликвидации «украинской агентурной сети» и задержании группы «диверсантов».

В свою очередь президент Украины заявил о бессмысленности и циничности обвинений России в адрес Украины в подготовке терактов в Крыму.

13 августа постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба подчеркнул, что провокации России против Украины во временно оккупированном Крыму не достигли своей цели, учитывая реакцию на этот инцидент международного сообщества.