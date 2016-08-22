ГПУ обнародовала доказательства причастности советника Путина к войне в Украине (аудио)
Генпрокуратура Украины обнародовала доказательства причастности представителей власти Российской Федерации к посягательству на территориальную целостность Украины и развязыванию агрессивной войны против Украины.
Об этом сообщили в пресс-службе ГПУ.
Судя по видео, опубликованном на YouTube-канале Генпрокуратуры, ключевой исполнитель в организации преступлений - советник Путина Сергей Глазьев.
Так, появились фрагменты разговора Глазьева с депутатом Госдумы Константином Затулиным.
"Затулин докладывает Глазьеву о том, что выезжает в АР Крым с целью контроля за назначением в самопровозглашенное правительство так называемой Республики Крым доверенных лиц, которые будут способствовать дальнейшей оккупации полуострова", - говорится в сообщении ГПУ.
Позже советник Путина отдавал так называемому "главе" Крыма Аксенову указания по организации "референдума" на полуострове.
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Кроме того, как слышно на аудио, Глазьев с Затулиным обсуждал финансирование массовых беспорядков и захвата ОГА на территории Одесской и Харьковской областей и Крыма.
Также советник президента РФ общался с представительницей главаря "Оплота" Евгения Жилина о выделении денег на беспорядки в Харькове.
Ранее Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении 18 представителям российской власти и руководству вооруженных сил РФ.