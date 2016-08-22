В разведке объяснили, чем советник Путина занимался в проекте "Новороссия" (видео)

20:47, 22 августа 2016
Политика
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Советник президента РФ Владимира Путина Сергей Глазьев занимался экономической частью проекта "Новороссия".

Сергей Глазьев / hvylya.org

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий, передает Еспресо.TV.

"Глазьев лично разрабатывал рекомендации российскому руководству относительно состояния экономики в так называемых Донецкой и Луганской народных республиках", - сказал Скибицкий.

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По его словам, речь шла о возможной кооперации между Украиной, оккупированными районами Донбасса и Россией. Такие рекомендации Глазьев готовил к середине 2015 года.

Ранее Генпрокуратура Украины обнародовала доказательства причастности представителей власти Российской Федерации к посягательству на территориальную целостность Украины и развязыванию агрессивной войны против Украины. Судя по видео, опубликованном на YouTube-канале Генпрокуратуры, ключевой исполнитель в организации преступлений - советник Путина Сергей Глазьев.

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