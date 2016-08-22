В разведке объяснили, чем советник Путина занимался в проекте "Новороссия" (видео)
Советник президента РФ Владимира Путина Сергей Глазьев занимался экономической частью проекта "Новороссия".
Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий, передает Еспресо.TV.
"Глазьев лично разрабатывал рекомендации российскому руководству относительно состояния экономики в так называемых Донецкой и Луганской народных республиках", - сказал Скибицкий.
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По его словам, речь шла о возможной кооперации между Украиной, оккупированными районами Донбасса и Россией. Такие рекомендации Глазьев готовил к середине 2015 года.
Ранее Генпрокуратура Украины обнародовала доказательства причастности представителей власти Российской Федерации к посягательству на территориальную целостность Украины и развязыванию агрессивной войны против Украины. Судя по видео, опубликованном на YouTube-канале Генпрокуратуры, ключевой исполнитель в организации преступлений - советник Путина Сергей Глазьев.