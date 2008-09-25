Тимошенко примет участие в открытии авиакосмического салона

Сегодня премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО примет участие в открытии VI Международного авиакосмического салона “Авіасвіт ХХI”.

Как сообщает Правительственный портал, место проведения мероприятия: Киевская обл., пгт Гостомель, аэропорт “Киев-Антонов”. Начало в 11:00.

Также, сегодня, 25 сентября в 2008 г., в 14:00, премьер-министр Украины примет участие в торжественном мероприятии по случаю возвращения после реставрации Гетманского флага ХVII–XVIII ст. в Украину.

Торжественное мероприятие состоится по адресу: ул. Владимирская, 2, Национальный музей истории Украины.