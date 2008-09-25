Тимошенко примет участие в открытии авиакосмического салона
08:59, 25 сентября 2008Политика
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В планах премьера еще одно мероприятие
Сегодня премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО примет участие в открытии VI Международного авиакосмического салона “Авіасвіт ХХI”.
Как сообщает Правительственный портал, место проведения мероприятия: Киевская обл., пгт Гостомель, аэропорт “Киев-Антонов”. Начало в 11:00.
Также, сегодня, 25 сентября в 2008 г., в 14:00, премьер-министр Украины примет участие в торжественном мероприятии по случаю возвращения после реставрации Гетманского флага ХVII–XVIII ст. в Украину.
Торжественное мероприятие состоится по адресу: ул. Владимирская, 2, Национальный музей истории Украины.
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