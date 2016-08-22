К ответственности за участие в войне против Украины уже привлечено 39 россиян – Луценко
На сегодня к уголовной ответственности за участие в развязывании и ведении агрессивной войны против Украины привлечено 39 граждан Российской Федерации.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.
Он добавил, что из этих 39 человек 31 военнослужащий вооруженных сил РФ.
В суд направлены обвинительные акты в отношении 10 граждан РФ, из них 6 уже приговорены к лишению свободы на срок от 11 до 15 лет.
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Напомним, по словам Луценко ГПУ сообщила о подозрении в совершении особо тяжких преступлений против основ национальной безопасности Украины и общественной безопасности, мира и международного правопорядка, в частности, министру обороны РФ Сергею Шойгу, двум его заместителям и 10 генералам из числа высшего командного состава Вооруженных сил РФ.
Также ГПУ готовит материалы для объявления о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины и ведении агрессивной войны президенту России Владимиру Путину и премьер-министру этой страны Дмитрию Медведеву.