К ответственности за участие в войне против Украины уже привлечено 39 россиян – Луценко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

Он добавил, что из этих 39 человек 31 военнослужащий вооруженных сил РФ.

В суд направлены обвинительные акты в отношении 10 граждан РФ, из них 6 уже приговорены к лишению свободы на срок от 11 до 15 лет.

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Напомним, по словам Луценко ГПУ сообщила о подозрении в совершении особо тяжких преступлений против основ национальной безопасности Украины и общественной безопасности, мира и международного правопорядка, в частности, министру обороны РФ Сергею Шойгу, двум его заместителям и 10 генералам из числа высшего командного состава Вооруженных сил РФ.

Также ГПУ готовит материалы для объявления о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины и ведении агрессивной войны президенту России Владимиру Путину и премьер-министру этой страны Дмитрию Медведеву.