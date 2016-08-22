ГПУ готовит материалы для объявления о подозрении Путину и Медведеву - Луценко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Работаем", - сказал он, отвечая на вопрос о том, когда ГПУ вынесет уведомление о подозрении Путину и Медведеву.

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Напомним, по словам Луценко, 8 августа Генпрокуратура сообщила о подозрении в совершении особо тяжких преступлений против основ национальной безопасности Украины 18 высокопоставленным чиновникам РФ, среди которых министр обороны РФ Сергей Шойгу и советник президента России Сергей Глазьев.