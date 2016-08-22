ГПУ готовит материалы для объявления о подозрении Путину и Медведеву - Луценко
16:06, 22 августа 2016Политика
5016 7
Генеральная прокуратура готовит материалы для объявления о подозрении президенту России Владимиру Путину и премьер-министру этой страны Дмитрию Медведеву в посягательстве на территориальную целостность Украины и ведении агрессивной войны.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге генеральный прокурор Юрий Луценко.
"Работаем", - сказал он, отвечая на вопрос о том, когда ГПУ вынесет уведомление о подозрении Путину и Медведеву.
Читайте также"Обманутый Крым": в Симферополе разогнали митинг против российских оккупантов (видео)
Напомним, по словам Луценко, 8 августа Генпрокуратура сообщила о подозрении в совершении особо тяжких преступлений против основ национальной безопасности Украины 18 высокопоставленным чиновникам РФ, среди которых министр обороны РФ Сергей Шойгу и советник президента России Сергей Глазьев.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter