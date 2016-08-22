ГПУ сообщила о подозрении Шойгу и руководству ВС РФ в "особо тяжких преступлениях" против Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Он отметил, что о подозрении было сообщено 8 августа этого года.

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«Генеральной прокуратурой Украины сообщено о подозрении в совершении особо тяжких преступлений против основ национальной безопасности Украины и общественной безопасности, мира и международного правопорядка... 18 лицам из числа представителей власти и руководства вооруженных сил РФ. Среди которых: советник президента РФ, бывший полномочный представитель президента РФ в так называемом «Крымском федеральном округе», министр обороны РФ и два его заместителя и еще 10 генералов из числа высшего командного состава ВС РФ», - сообщил Луценко.

По словам генпрокурора, все 18 подозреваемых объявлены в розыск, готовится ходатайство в суд об их задержании.

«Все подозреваемые объявлены в государственный розыск», - сказал Луценко.

Он также сообщил, что готовится ходатайство в суд о предоставлении разрешения на их задержание и доставку в суд для рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения в виде заключения под стражу.

Также генпрокурор отметил, что Главная военная прокуратура продолжает собирать доказательства причастности других российских чиновников и военнослужащих к «развязыванию и ведению агрессивной войны против Украины и совершении других военных преступлений».

Кроме того, Луценко отметил, что подозрения 18 российским чиновникам были доставлены международной курьерской почтой по адресам мест работы указанных лиц.

По словам генпрокурора, подозрения выписаны, в частности, советнику президента РФ Сергею Глазьеву, министру обороны Российской Федерации Сергею Шойгу, заместителю министра обороны РФ Дмитрию Булгакову, начальнику Генерального штаба ВС РФ Валерию Герасимову и другим лицам.

Кроме того, журналистам на брифинге был продемонстрирован 15-минутный видеоролик с разговорами Глазьева, Константина Затулина и других российских чиновников относительно организации захвата Харьковской, Одесской, Донецкой и Запорожской ОГА.

Луценко при этом подчеркнул, что лингвистическая экспертиза подтвердила подлинность голосов участников этих разговоров.