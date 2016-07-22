"Победили эмоции": Климкин сожалеет, что Польша не прислушалась к "волынским" предложениям Украины

Об этом он написал в Facebook.

"Сегодня Сейм Польши принял постановление относительно Волынской трагедии. Победили эмоции. Содержание документа вызывает беспокойство", - отметил Климкин.

Он выразил сожаление по поводу того, что польские политики отказались действовать совместно с украинскими политиками и экспертами.

"Жаль, что Варшава не прислушалась к предложениям украинских чиновников, депутатов, видных общественных деятелей о необходимости действовать совместно в этом вопросе – украинским и польским историкам изучить все аспекты этой трагедии, парламентам двух стран принять совместное заявление", - добавил министр.

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Он выразил убеждение, что односторонними действиями невозможно прийти к действительно реальному примирению и единению.

"Нам нужны совместные шаги", - написал Климкин.

Как сообщал УНИАН, сегодня Сейм Польши принял постановление, которым признал события, развернувшиеся на Волыни в 1943-45 годах, "геноцидом, совершенным украинскими националистами против жителей ІІ Речи Посполитой".

Также Сейм провозгласил 11 июля национальным днем памяти жертв этого "геноцида".

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Справка УНИАН. В этом году исполняется 73-я годовщина Волынской трагедии - взаимного конфликта на территории нынешней Западной Украины между украинцами и поляками.

Наиболее ожесточенная дискуссия продолжается относительно количества жертв, которые, как считают в Украине, одна сторона преувеличивает, а другая, как убеждены в Польше, умаляет.

Цифра, которая чаще всего звучит в польских СМИ из уст публичных людей и общественных деятелей, это 100 тысяч. В то же время польскими историками поименно установлены личности около 19 тысяч.

В Украине до сих пор серьезно не брались за подсчет ни польских, ни украинских жертв. По данным историка-энтузиаста с Волыни Ярослава Федорчука, в Волынской области в результате польско-украинского конфликта было 8724 жертв с украинской стороны и 5589 - с польской.

Также с польской стороны обычно замалчиваются причины и переистория конфликта.

По мнению профессоров Андрея Шваба и Николая Кучерепа из Государственного университета им. Леси Украинки, главным поводом для жестокого бунта украинцев против поляков был общий контекст польской политики в отношении Украины, второй причиной они называют войну, которая не способствует человеколюбию в принципе, и, в-третьих, называют воздействие на ситуацию со стороны НКВД и немцев, которые охотно стравливали украинцев и поляков между собой.

Кроме того, как ранее заявил "Исторической правде" глава Украинского института национальной памяти, историк Владимир Вятрович, концепция геноцида не имеет научной основы, а исключительно политическую.

Он подчеркнул, что геноцид предусматривает полную беззащитность, неспособность другой стороны защищаться. Если же говорить о польско-украинской войне тех лет, такой диспропорции между украинцами и поляками не было.

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"Более того, со стороны польского подполья так же было множество агрессивных действий по отношению к украинцам, ликвидация украинцев либо в ответ, либо на опережение. Поэтому говорить о геноциде не приходится", - заявил Вятрович.

По мнению украинского историка, польская концепция умышленно рассматривает Волынь и 1943 отдельно от остальных событий. Но фокус исключительно на одном регионе и на одном годе, отмечает он, неправильный с методической точки зрения, ведь события развивались по "эффекту домино" - когда стороны "по наростающей" мстили друг другу.

"Чтобы понять причины, ход и последствия украинского-польского конфликта, надо говорить о более широких рамках. Непосредственно это вооруженное противостояние началось уже летом 1942 года на Холмщине, продолжилось в 1943-м на Волыни, и продолжалось там до начала 1944. В 1944 году ареной конфликта стала Галичина, где было развито и польское, и украинское подполье. В 1945-1947 годах война выходит за рамки Второй мировой и продолжается на территории нынешней Польши, на землях, которые украинцы называли Закерзоньем ", - заявил Вятрович.

По мнению историка, цель сужения дискуссии только к Волыни и 1943 году - показать поляков как единых жертв и украинцев как инициаторов.

"Ведь действительно среди людей, погибших на Волыни - большинство поляков, в отличие от, к примеру, Холмщины, Закерзонья, где погибло больше украинцев", - подчеркнул он.