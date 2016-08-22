Посол Украины в ЕС ожидает услышать дату отмены виз уже октябре

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам.

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Посол напомнил, что Европейская комиссия дала положительное заключение о том, что Украине нужно предоставлять безвизовый режим, и передала это заключение в Европарламент и Европейский совет.

"Теперь эти два института параллельно работают для того, чтобы выработать общее заключение. Мы предполагаем, что первое чтение заключения Европейского парламента состоится 6 сентября. Мы предполагаем, что Европейский парламент примет решение к концу сентября - началу октября. И, соответственно, Европейский совет, страны-члены ЕС также будут склонны к тому, что в октябре будет принято также положительное решение", - заявил Точицкий.

Посол рассказал о формальных вещах относительно принятия соответствующего решения. "Очевидно, что в докладе будут рекомендоваться конкретные временные рамки. Если конкретные временные рамки, то с момента принятия решения, я надеюсь, что мы будем иметь четкую перспективу", - заявил Точицкий.