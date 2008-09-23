Ющенко не исключает, что Россия отключит газ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не исключает, что в дальнейшем может повториться ситуация с отключением газа для Украины.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос представителей Национального географического общества США и Совета внешних отношений в Нью-Йорке.

Как передает корреспондент УНИАН, В.ЮЩЕНКО на вопрос, не боится ли он повторения ситуации с отключением газа, ответил: “я не боюсь, но остерегаюсь”.

В ходе встречи В.ЮЩЕНКО отметил, что Европейский Союз сегодня не имеет единой стратегии по газовому рынку. “Сегодня газовый рынок строится на двусторонних отношениях, пока Европа не умеет говорить одним голосом – отсюда нет правил, единой позиции, прогнозируемости”, - сказал Президент. По его мнению, от этого Европа многое теряет.

В.ЮЩЕНКО отметил важность выработки такой позиции, в том числе и в отношении стран-транзитеров. Глава Украинского государства выразил надежду, что на Бакинском энергетическом саммите, который состоится через несколько недель, такая стратегия появится: “На Бакинском энергосаммите мы сформируем документ, который бы мог стать неотъемлемой частью энергетической хартии” .

Кроме того, большое внимание В.ЮЩЕНКО уделил євроатлантичним устремлениям Украины. Он назвал безальтернативным путем интеграцию нашей страны в Европейские структуры.

Также он коснулся и отношений Украины с Россией. Он подчеркнул, что будет делать все как Президент, чтобы между странами был диалог.