Новый посол США приедет в Киев на следующей неделе

20:42, 19 августа 2016
Политика
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Новый посол США в Украине Мари Йованович на следующей неделе прибудет в Украину.

Йованович / twitter.com/USEmbassyKyiv

Об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства США в Украине.

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Йованович уже приняла присягу в Госдепе.

"С нетерпением ждем возможности приветствовать нового посла США Мари Йованович в Украине на следующей неделе!", - говорится в сообщении.

Напомним, 18 августа предыдущий посол Джеффри Пайетт после трех лет работы послом покинул Украину.

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