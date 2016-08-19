Новый посол США приедет в Киев на следующей неделе

Об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства США в Украине.

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Йованович уже приняла присягу в Госдепе.

"С нетерпением ждем возможности приветствовать нового посла США Мари Йованович в Украине на следующей неделе!", - говорится в сообщении.

Напомним, 18 августа предыдущий посол Джеффри Пайетт после трех лет работы послом покинул Украину.