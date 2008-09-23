Эксперты насчитали четыре политпроекта в пользу Ющенко

Политические партии, ориентированные на поддержку нынешнего Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, в случае назначения досрочных парламентских выборов будут принимать в них участие несколькими “колоннами”.

О таком формате участия в возможных выборах в парламент сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН директор Агентства моделирования ситуаций (АМС) Виталий БАЛА.

По его словам, Президенту на сегодня выгоднее не назначать новые выборы в Верховную Раду, поскольку его политическая сила – “Наша Украина” – не сможет набрать более 7%. В то же время, по его словам, в окружении В.ЮЩЕНКО для того, чтобы предотвратить создание конституционной “антипрезидентской” коалиции БЮТ, Партии регионов и коммунистов, видят вариант роспуска парламента и заведения в него нескольких “технологических” проектов.

“Рисуется достаточно интересный такой сценарий: уже начали делать заявления интересные персонажи украинской политики, я имею в виду и ЧЕРНОВЕЦКОГО, и спикера ЯЦЕНЮКА...”, - отметил В.БАЛА.

По его словам, возможный проект А.ЯЦЕНЮКА будет связан с Трудовой партией, которая входит в Блок Литвина. Проект, который может быть создан на базе Блока Черновецкого, привлечет “ручной электорат”, который придет проголосовать за того, за кого скажет “заказчик”. 2,5% уже сегодня дают в поддержку политического проекта Анатолия ГРИЦЕНКО.

В свою очередь заместитель директора Агентства моделирования ситуаций (АМС) Алексей ГОЛОБУЦКИЙ отметил, что возможен также левоцентристский вариант нового проекта – с Раисой БОГАТЫРЁВОЙ, что даст симпатии и голоса Восточной и Южной Украины.

“По слухам внутрипартийным, после скандалов с БОГАТЫРЁВОЙ, АХМЕТОВ требует в случае досрочных выборов от ЯНУКОВИЧА половину избирательного списка. И дальше схема понятна: прохождение 2-3 таких проектов плюс часть фракции ПР – это момент, чтобы закрыть путь ТИМОШЕНКО к премьерству и созданию той коалиции, речь о которой идет на протяжении последних 9-10 месяцев”, - отметил А.ГОЛОБУЦКИЙ.