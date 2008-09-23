Жвания выиграл у Генпрокуратуры дело о своем гражданстве

Сегодня Подольский районный суд Киева признал безосновательным нарушение Генеральной прокуратурой Украины уголовного дела по факту подделки народным депутатом Давидом ЖВАНИЕЙ документов о получении украинского гражданства.

Как передает корреспондент УНИАН, судья Подольского районного суда Киева повторно рассмотрел жалобу Д.ЖВАНИИ о возбуждении против него 22 мая 2008 года уголовного дела по факту подделки документов, и удовлетворил ее. Этим же решением суд отменил соответствующее постановление ГПУ, которым это дело было возбуждено. В своем постановлении судья заметил, что Генпрокуратура не имела достаточных оснований и поводов для открытия криминального производства в отношении Д.ЖВАНИИ.

Комментируя сегодняшнее решение суда, Д.ЖВАНИЯ отметил, что он им доволен. Народный депутат также заметил, что это уголовное дело является политически заангажированным и инициировано Секретариатом Президента.

Справка УНИАН. Генеральный прокурор Александр МЕДВЕДЬКО обратился в суд с заявлением об отмене решений, позволивших народному депутату Д.ЖВАНИИ получить в свое время украинское гражданство.

Суть претензий прокуратуры заключалась в противоречивости данных о временных периодах пребывания и проживания Д.ЖВАНИИ в Украине, которые были основанием для принятия решений, позволивших ему получить украинское гражданство.

6 августа Апелляционный суд Киева отменил постановление Подольского райсуда столицы, которым было признано правомерным возбуждение уголовного дела в отношении Д.ЖВАНИИ по поводу подделки документов для получения им украинского гражданства, и направил дело на повторное рассмотрение в этот же суд, но в другом судебном составе.

9 сентября Шевченковский районный суд Киева отказался удовлетворять представление Генеральной прокуратуры Украины о привлечении к уголовной ответственности бывшего заместителя начальника отдела паспортно-регистрационной и миграционной работы столичной милиции Ивана БАЛАКЛИЦКОГО, который якобы незаконно выдал паспорт гражданина Украины народному депутату Украины Д.ЖВАНИИ.