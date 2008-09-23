У Балоги знают, о чем Тимошенко доложит Путину

В Секретариате Президента Украины заявляют, что на этой неделе БЮТ лишь имитирует желание формировать новую демократическую коалицию.

За неделю, которая прошла со времени официального объявления о распаде коалиции демократических сил в Верховной Раде, фракции БЮТ и блока «Наша Украина - Народная самооборона» не смогли достичь даже контурных договоренностей относительно формата нового парламентского большинства, заявляет заместитель главы Секретариата Президента Украины Андрей КИСЛИНСКИЙ, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.

Он констатирует отсутствие общих подходов теперь уже бывших партнеров по поводу того, на какой основе создавать будущий союз.

«Конституция четко указывает, что в Верховной Раде должна быть оформленная коалиция, причем ее деятельность необходимо формализовать в коалиционном соглашении, в то же время БЮТ продолжает выдвигать ультиматумы, неприемлемые для НУ-НС, но не предлагает конкретных тем для переговоров. Из-за этого теряется время, отведенное Основным Законом для формирования новой коалиции», - сказал А.КИСЛИНСКИЙ.

По его мнению, поведение БЮТ на протяжении прошлой недели указывает на нежелание этой политической силы договариваться о новой комбинации демократического большинства, в частности, с участием Блока Литвина. При этом и НУ-НС, и Блок Литвина проявляли открытость и готовность начать переговорный процесс, считая такой альянс естественном и перспективным, вместо этого БЮТ продлил конфронтационную линию поведения и ультимативную тональность заявлений, хотя не прекращал заверений в приверженности демократической коалиции, заявил А.КИСЛИНСКИЙ.

Заместитель главы Секретариата отметил, что до конца этой недели, которую многие эксперты называют определяющей для формирования нового состава большинства, БЮТ всячески будет демонстрировать свое настойчивое желание оформить коалицию с блоком «Наша Украина - Народная самооборона» и Блоком Литвина.

«К сожалению, мы являемся свидетелями не реального переговорного процесса, целью которого является создание коалиции и предотвращение досрочных выборов, а его имитации в виде громких заявлений и пустых деклараций. Хоть как бы нас не заверяла Юлия ТИМОШЕНКО в своем желании восстановить демократическую коалицию - как об этом уже неоднократно заявляло руководство фракции НУНС - ни одного реального предложения для переговорного процесса в этом направлении получено не было», - сказал он.

А.КИСЛИНСКИЙ отметил, что лидер БЮТ отвела себе срок до конца текущей недели, в течение которого фракция НУ-НС получит ряд «лакомых», в том числе кадровых, предложений для того, чтобы сымитировать желание восстановить демократическую коалицию в новом формате. В действительности, считает он, главным условием этих предложений будет одно - оставить в силе антиконституционные законопроекты, которые фракция БЮТ проголосовала вместе с Партией регионов 2 сентября.

«Предложение будет делаться для того, чтобы от него сознательно отказались. Это дает основание для новой волны обвинений фракции НУ-НС и Президента в якобы нежелании восстанавливать демократическую коалицию в новом формате», - сказал заместитель главы Секретариата.

А.КИСЛИНСКИЙ отметил, что в связи с этим «можно по-другому посмотреть на анонсированный недавно визит премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО в Москву в конце сентября». По официальной версии, сказал он, там руководитель украинского правительства будет обсуждать пакет вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе по поставкам газа в Украину. Неафишированная сторона визита, отметил А.КИСЛИНСКИЙ, будет заключаться в отчете Ю.ТИМОШЕНКО о политической ситуации в нашем государстве. Она доложит российскому руководству о ходе выполнения установок относительно изменений в украинской власти, сказал он. В частности, считает А.КИСЛИНСКИЙ, будет речь идти о близком заключении союза между БЮТ и Партией регионов, назначении Виктора ЯНУКОВИЧА председателем Верховной Рады (при сохранении Ю.ТИМОШЕНКО в должности премьер-министра), введении в действие изменений в Конституцию, которые ограничивают полномочия Президента, и корректировку избирательного законодательства, касающуюся повышения до 10% проходного барьера на выборах в ВР, которая фактически будет устанавливать власть в Украине двух политических сил».

Таким образом, считает А.КИСЛИНСКИЙ, Ю.ТИМОШЕНКО стремится заручиться поддержкой Москвы в реализации этого сценария. Отныне общество станет свидетелем очередной дезинформационной кампании БЮТ, когда за яркими лозунгами будут скрыты настоящие намерения, говорится в сообщении.