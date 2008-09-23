Мороз: генерал Пукач находится в США

Бывший руководитель Департамента внешнего наблюдения и криминальной разведки МВД Украины генерал Алексей ПУКАЧ, который разыскивается украинскими правоохранительными органами в связи с убийством журналиста Георгия Гонгадзе, находится, по неофициальным данным, в США.

Об этом заявил лидер социалистов Александр МОРОЗ сегодня после дачи показаний в Генеральной прокуратуре по делу Г.Гонгадзе, сообщили УНИАН в пресс-службе СПУ.

А.МОРОЗ вышел из Генпрокуратуры в 10.15, фактически пробыв на допросе 1 час, отметили в пресс-службе. По словам А.МОРОЗА, допрос проводил следователь ХАРЧЕНКО, который вел дело добросовестно. Лидер СПУ отметил, что это не тот следователь, с которым он общался в 2000-2001 году.

"Мне показалось, что он делает свое дело добросовестно, задавал профессиональные вопросы, вел себя очень корректно, однако ничего нового не прозвучало", - отметил А.МОРОЗ.

Лидер СПУ сказал, что он посоветовал Президенту Виктору ЮЩЕНКО позвонить своему американскому коллеге Джорджу БУШУ с целью договориться о проведении в Америке аудиоэкспертизы пленок майора Николая МЕЛЬНИЧЕНКО, поскольку, по мнению А.МОРОЗА, на них содержатся факты, способные пролить свет на заказчиков и организаторов похищения и убийства Г.Гонгадзе.

Как сообщалось, Г.Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года.

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту убийства. 15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Г.Гонгадзе трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения и криминальной разведки МВД Украины - Валерия КОСТЕНКО, Николая ПРОТАСОВА и Александра ПОПОВИЧА и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 13 лет. Еще один обвиняемый – бывший руководитель упомянутого департамента МВД Алексей ПУКАЧ – находится в розыске.