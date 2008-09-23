Украина ожидает решения суда ООН по острову Змеиный в начале 2009 года

Украина ожидает решения Международного суда ООН в ее территориальном споре с Румынией не позже января-февраля 2009 года.

Об этом на брифинге в Министерстве иностранных дел сообщил уполномоченный Украины в Международном суде ООН Владимир ВАСИЛЕНКО.

Он отметил, что в данный момент уже завершено слушание позиций обеих стран, при этом, по мнению В.ВАСИЛЕНКО, аргументы Украины были убедительнее. Он напомнил, что румынская сторона обратилась в суд, поскольку считает, что остров Змеиный является не островом, а скалой. В свою очередь Украина доказывает, что о.Змеиный все-таки является островом и длина украинской части побережья напротив спорных территорий составляет 1058 км, а румынской – 258 км. Соответственно, по убеждению Украины, спорные территории шельфа необходимо разделить в пропорции 1 к 3: 53,3 тыс. кв. км – за Украиной, 21,9 тыс. кв. км – за Румынией.

Вместе с тем В.ВАСИЛЕНКО прогнозирует, что суд не склонится полностью к позиции одной из сторон, а примет компромиссное решение.