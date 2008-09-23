Янукович не намерен быть президентом

Переговоры Партии регионов о создании коалиции с Блоком Юлии Тимошенко завершатся через три недели, заявил лидер "Партии регионов" Виктор Янукович.

"Мы понимаем, что сейчас не можем ставить ультиматумы. Я не Ванга и не могу предсказать развитие ситуации. Давайте наберемся терпения и дождемся результатов переговоров. Они завершатся через 20-25 дней", - цитирует его слова Лента.ру.

В то же время, он отметил наличие ряда принципиальных разногласий с БЮТ, в частности, по вопросу о вступлении Украины в НАТО.

Янукович также сообщил, что партия ведет переговоры о создании коалиции со всеми партиями, представленными в Верховной Раде за исключением Нашей Украины. "Думаю, у нас нет шансов создать коалицию с ним. И, наверное, не имеет смысла начинать такие переговоры", - отметил лидер ПР.

При этом Янукович сказал, что сам он не собирается претендовать на должность президента страны. "Думаю, мне удастся увильнуть от президентской участи. Я расцениваю любую должность как инструмент, позволяющий реализовать наши программные принципы", - отметил он.