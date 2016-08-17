ЦИК зарегистрировала Микитася народным депутатом
19:50, 17 августа 2016Политика
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Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Максима Микитася народным депутатом Украины, избранным на промежуточных выборах 17 июля 2016 года в окружном избирательном округе № 206 в Черниговской области.
Микитась победил на промежуточных выборах в ВР в округе № 206 / Фото УНИАН
Как сообщили УНИАН в отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК, такое решение было принято сегодня на заседании комиссии.
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Как сообщал УНИАН, 17 июля прошло голосование на промежуточных выборах народных депутатов Украины в семи одномандатных избирательных округах, среди которых ОИО № 206.
По данным ЦИК, Микитась победил на промежуточных выборах в ВР в округе № 206, который включает часть Чернигова, Репкинский и Черниговский районы. Его поддержали свыше 15 тыс. избирателей (31,45%).
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