ЦИК зарегистрировала Микитася народным депутатом

Как сообщили УНИАН в отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК, такое решение было принято сегодня на заседании комиссии.

Читайте такжеПромежуточные выборы в Раду: ЦИК установила результаты в оставшихся двух округах

Как сообщал УНИАН, 17 июля прошло голосование на промежуточных выборах народных депутатов Украины в семи одномандатных избирательных округах, среди которых ОИО № 206.

По данным ЦИК, Микитась победил на промежуточных выборах в ВР в округе № 206, который включает часть Чернигова, Репкинский и Черниговский районы. Его поддержали свыше 15 тыс. избирателей (31,45%).