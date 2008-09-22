Политолог увидел бермудский треугольник в украинской политике

Наибольшие шансы на создание коалиции имеют БЮТ и Партия регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам на пресс-конференции сообщил политолог Владимир ФЕСЕНКО.

По его словам, какая бы парламентская коалиция не была создана, это в любом случае будет «фиктивный брак». Политолог отметил, что в каждой из ведущих украинских политических сил есть свой кандидат на пост Президента, а это значит, что коалиция с участием этих политических сил будет напоминать пакт Молотова-Риббентропа. По словам В.ФЕСЕНКО, война между ними рано или поздно становится неминуемой, поскольку в украинской политике существует «бермудский треугольник, где двое играют против третьего».

При этом он отметил, что все же наибольшие шансы на создание коалиции имеют БЮТ и Партия регионов. "Они сейчас сотрудничают в парламенте и делают это так быстро, что за этой скоростью не успевают рядовые депутаты, они не успевают читать законопроекты, которые нарабатываются ЛАВРИНОВИЧЕМ и ПОРТНОВЫМ", - сказал В.ФЕСЕНКО.