Томенко кажется, что БЮТу предлагают создать коалицию в Конгрессе США

Заместитель председателя Верховной Рады, один из лидеров БЮТ Николай ТОМЕНКО считает, что в программных принципах новой коалиции должна быть предусмотрена защита национальных интересов, а не «геополитические планы других государств», как предлагает партия «Народный Союз Наша Украина”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, таким образом он прокомментировал программные принципы формирования новой коалиции, которые сегодня лидер фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Вячеслав КИРИЛЕНКО передал представителям БЮТ и Блока Литвина.

Н.ТОМЕНКО обращает внимание на то, что самыми главными целями, которые зафиксированы в этих «программных принципах», является необходимость скорейшего вступления в НАТО, осуждение политики России и всяческая поддержка Грузии.

«Очевидно, что для коалиции украинского парламента главными целями должна, в первую очередь, быть защита национальных интересов, повышение благосостояния граждан и процветание собственной страны, а не беспокойство о геополитических планах других государств. Создается впечатление, что нам предлагают создать демократическую коалицию не украинского парламента, а Конгресса США», - отметил Н.ТОМЕНКО.

Также его удивляет предложение НУ-НС отказаться от внесения каких-либо изменений в Конституцию Украины, касающихся разграничения властных полномочий. Н.ТОМЕНКО напомнил, что соответствующий раздел о разграничении полномочий органов государственной власти и усилении местного самоуправления является одним из важнейших в коалиционном соглашении, которое в свое время было подписано между БЮТ и НУ-НС.

«Мы открыты к созданию коалиции с «Нашей Украиной – Народной самообороной» и Блоком Литвина, но это должна быть коалиция не ультиматумов, а коалиция развития и процветания Украины», - подытожил Н.ТОМЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября политсовет партии “Народный Союз Наша Украина” утвердил программные принципы деятельности новой парламентской коалиции.

По словам лидера партии В.КИРИЛЕНКО, эти принципы состоят из трех разделов. Первый касается защиты государственного суверенитета. В частности, речь идет об осуждении действий Российской Федерации против Грузии, признании необходимости определения юридического статуса пребывания Черноморского Флота РФ в Севастополе, выработке надежной системы соблюдения национального законодательства Украины, обеспечении государственной независимости Украины путем вхождения в систему коллективной безопасности НАТО.

Второй раздел касается защиты демократии. Этот раздел предусматривает отказ от внесения системных изменений в Конституцию на протяжении текущего созыва ВР и обеспечение полноценного развития человека путем осуществления существенных реформ.

Третий раздел касается защиты европейского выбора и заключается в признании курса на европейскую и евроатлантическую интеграцию как приоритета во внешней политике Украины.

Сегодня, 22 сентября, В.КИРИЛЕНКО передал фракциям БЮТ и Блока Литвина программные принципы формирования новой коалиции.