В Кабмине опять точат зубы на губернаторов

Первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ не исключает, что Кабинет министров может инициировать рассмотрение вопроса о несоответствии занимаемым должностям ряда губернаторов западных регионов Украины в связи с неудовлетворительными темпами восстановительных работ после наводнения, которое произошло в шести областях Украины 23-27 июля 2008 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ТУРЧИНОВ заявил сегодня в ходе заседания Центрального штаба правительства по ликвидации последствий наводнения в западных регионах Украины.

«По результатам этого совещания я письменно проинформирую Президента о неудовлетворительной работе подчиненных ему руководителей, и в случае, если ситуация в ближайшее время не будет исправлена, я как руководитель Центрального штаба буду инициировать на Кабинете министров вопрос о соответствии руководителей занимаемым должностям», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Вице-премьер также отметил, что, несмотря на персональное приглашение, для участия в заседании Центрального штаба не прибыл ни один из глав областных администраций.

«Это не в первый раз, когда происходит игнорирование и команд, и указаний, и поручений Кабинета министров. Я думаю, что Секретариат Президента, который покрывает или способствует таким процессам, должен нести за это ответственность», - считает он.

А.ТУРЧИНОВ отметил неудовлетворительный темп восстановления энерго-, газо- и водообеспечения пострадавших регионов, медленные темпы восстановления водозащитных сооружений, автомобильных дорог, мостов и переходов. По словам вице-премьера, до сих пор в регионах не произведены в полном объеме расчеты с пострадавшими гражданами за потерянное имущество и жилье, не смотря на обеспечение правительством необходимых объемов финансирования.

Кроме того, первый вице-премьер отметил, что сейчас в связи с дождливой погодой возможны новые подтопления в западных регионах Украины.

«В конце октября заканчиваются сроки чрезвычайного положения. И это должно быть не только теоретически. Все граждане должны это почувствовать», - подчеркнул А.ТУРЧИНОВ.